Da koronakrisen kom, var det ikke smittefaren professoren bekymret seg for

Da koronakrisen kom, var det ikke smittefaren Hans Petter Graver bekymret seg for.

Våren 2020 sitter Hans Petter Graver på kontoret sitt i andre etasje på Det juridiske fakultet på Karl Johan. Det har solid takhøyde og eminent utsikt.

Som jurist har han vært med på å utarbeide de etiske retningslinjene for Oljefondet og det offisielle miljømerket i Norden, Svanemerket. Flere mener han burde vært rektor ved Universitetet i Oslo.

I årevis har han forsket på domstoler i autoritære samfunn som DDR, Sovjetunionen og Nazi-Tyskland. Nå leder han et toppforskningsprosjekt om domstolenes bristepunkt. For hva gjør dommere egentlig når rettsstaten er under press?

Så kommer koronakrisen.

«Jøss», tenker Graver. «Dette er dramatisk.»

