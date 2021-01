Venninnene hjalp henne å skjule utroskapen

Ekskjæresten var utro, og venninnene hjalp henne å holde det skjult.

Jeg er en mann i slutten av 20-årene, som nylig har lagt et langvarig parforhold bak meg. Det var det første seriøse forholdet for både min ekskjæreste og meg. De siste par årene vokste vi nok fra hverandre, og det endte med at hun innledet et forhold på si med en kollega.

Dette oppdaget jeg først etter at vi hadde gjort det slutt. I tillegg kom det for dagen et nett av løgner som hun hadde spunnet sammen med flere kvinnelige familiemedlemmer og venner.

Det innrømmet hun etter at jeg hadde drevet henne fra skanse til skanse. Jeg fikk imidlertid en OK unnskyldning, og vi landet på forståelsen av at vi var veldig takknemlige for tiden vi hadde hatt sammen, og for at vi kunne elske noen så mye som vi tross alt hadde gjort. Jeg forklarte at jeg likevel måtte kutte kontakten med henne. Ikke fordi jeg ville, men fordi jeg ikke klarte å tilgi det hun hadde gjort, og fordi jeg fortsatt var for sint og for glad i henne.

Det har nå gått over ett år, og jeg sliter med å komme meg videre. Det ligger i kortene at jeg savner henne fryktelig, men jeg forteller meg selv at jeg savner henne slik hun var, ikke slik hun er nå. For den jeg savner er borte.

Likevel tar jeg meg i å generalisere hennes svik og løgner, noe som gjør at jeg heller ikke klarer å stole på andre kvinner. Jeg skyver bort alle som viser meg noen form for interesse, og jeg kjenner på en usunn glede over å gjøre det.

Jeg ønsker så gjerne å gå videre, i hvert fall å ta noen små steg i riktig retning, men jeg er fryktelig redd for å bli såret igjen. Jeg er redd jeg ikke vil tåle det. Derfor er det lettere å reagere slik jeg gjør nå. Jeg har riktignok bevisst omgitt meg med mange gode venninner for å hindre at kvinnesynet mitt forvitrer for mye, men jeg er likevel redd for å bli en person som aldri vil kunne stole på kvinner igjen.

Det er ikke slik jeg egentlig er, men likevel dras jeg mot en slik negativ oppfatning. Hvordan kan jeg stoppe denne negative spiralen? Hva skal til for at jeg kan stole på kvinner igjen, og hva må jeg gjøre for å tørre å prøve?

Psykologen svarer: