Norges første Tiktok-psykolog: – Jeg vil være noe nyttig innimellom alle silikonpuppene og Restylane-reklamene

Sosiale medier er et stort, tungt tog vi er nødt til å hoppe på, mener Maria Østhassel (28), Norges første Tiktok-psykolog.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Slik ser det gjerne ut når psykologen lager videoinnhold .

Kontordøren til Maria Østhassel (28) må være blant de få tingene som ble åpnet 15. mars i år. Mens verden holdt stengt på utsiden av det grå mursteinsbygget, gikk den nyansatte kommunepsykologen inn til sin første arbeidsdag. Fra klokken ni den morgenen hadde hun ansvar for den psykiske helsen til innbyggerne i Farsund: 9695 bankende hjerter og hjerner.

Men ingen kom. Avtalene forsvant mens hun satt der og snurret på kontorstolen. Samtidig vokste uroen. På SMS, e-post, telefon tikket bekymringsmeldingene inn. Særlig fra lærerne. De var urolige for vold, helse, søvn, alt som ville skli ut for barn og unge under nedstengingen.

Østhassel så bare én annen mulighet for å nå dem: nettet. Men om det var få ungdommer på venteværelset, var det i alle fall tomt på kommunens hjemmesider.

Hvor er egentlig ungdommer i dag? Østhassel ba lærerne oppfordre elevene til å følge henne på Tiktok og Instagram. Tanken var å gi forebyggende råd om psykisk helse til Farsunds unge innbyggere. Men på internett finnes det ikke kommunegrenser.

– Plutselig hadde jeg tusenvis følgere.