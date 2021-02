På jakt etter lesestoff? Her er Aften­bladets anbe­falinger

Aftenbladet har håndplukket tre saker du kan lese.

Å sitja ute på Ombo, kjennest nesten som å vera på tur, seier Line Flesjaa. Foto: Fredrik Refvem

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Då Line Flesjaa blei sjuk, flytta familien til hytta. Dei ser seg ikkje tilbake

Line syns det finst mange stygge omnar, heldigvis fann ho denne som minner om ein gamaldags tv. Foto: Fredrik Refvem

I snart to år har hytta på Sørbøen 120 meter over havet på austsida av Ombo vore heimen for Line, ektemannen Glenn og sonen Milian.

Ombo, som Line Flesjaa knapt hadde høyrt om for fem år sidan, har grodd fast i hjartet hennar. 42-åringen ser ikkje for seg at ho skal bu nokon annan stad.

Hunden Alfa heiser godmodig og ivrig på oss då me kjem. I buret bak han gløttar Shiva ut

Les hele saken: Då Line Flesjaa blei sjuk, flytta familien til hytta. Dei ser seg ikkje tilbake

Avslørt: Maktkamp, milliarder og grove anklager i vindkraftfylket Rogaland

Et kunstverk mot vindkraft markerer hvor Marit Brevik hører hjemme. Foto: Tommy Ellingsen

Eierne ble rike på Google og Facebook og ville ha over dobbelt så høye turbiner som frihetsgudinnen i New York. Så dukket Tønes og veterinæren opp.

– Min manns slekt har bodd i grendene rundt Faurefjellet hvert fall siden 1550, men han vurderer å selge gården om Faurefjellet vindkraftverk blir en realitet. Jeg ønsker i hvert fall ikke å bli boende her lenger selv, sier Marit Brevik, veterinær og styreleder i Motvind Dalane.

Hun bor på Skjæveland i Vikeså, 1,2 kilometer unna plangrensen til vindparken. Låveveggen er dekket i vindturbiner, havørn og hubro – sprayet på for hånd.

Herfra fører hun motstandskampen.

– Marit har mer eller mindre egenhendig klart å stoppe utbyggingen på Faurefjell. Alt var klart i april 2019. Det var bare å bygge, sier Eivind Salen.

Han styrer Motvind Norge fra Sandnes. Landsforeningen startet opp i fjor høst. 11.000 meldte seg inn på et halvår.

Les hele saken: Avslørt: Maktkamp, milliarder og grove anklager i vindkraftfylket Rogaland

Hva er viktigst? God søvn eller spontan sex?

Snorking og andre forstyrrelser i dobbeltsengen har ødelagt både nattesøvn og ekteskap. Separate soverom kan være løsningen. Men hva skjer med sexlivet da?

Les hele saken: Så levde de lykkelig – i hvert sitt soverom