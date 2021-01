Forfatter Hilde Østby hatet magen sin i 30 år. Nå har hun funnet en løsning

Forfatter Hilde Østby har vært på slankekurer og skammet seg over den litt for store magen sin siden hun var 15 år. Til slutt fant hun kuren som virket.

Den har levd et usynlig liv i mørket, magen til Hilde Østby. I flere tiår har hun kamuflert den under vide kjoler og løse skjorter, holdt pusten foran speilet. Hun har tenkt at den er for stor og for stygg. At magen er alt hun hater med kroppen sin.

Bikini på stranden? Omtrent like fristende som å bli påkjørt av en bil.

Hun innså problemet da hun skulle fotograferes av den britiske storavisen The Times under lanseringen av hukommelsesboken Å dykke etter sjøhester.

Artikkelen skulle handle om hvordan hjernen vår virker. Men det eneste hun tenkte på, var å trekke inn magen så ingen skulle se den på bildet.

– Da jeg så saken på trykk, ble jeg først lettet over at magen min ikke syntes. Så ble jeg oppgitt, forteller forfatteren.

– Jon Fosse eller andre mannlige forfattere ville neppe vært like besatt av hvordan kroppen deres så ut på bildet. Jeg regnet på det og fant ut at om jeg hadde brukt alle kreftene på å skrive bøker i stedet for å hate magen min, kunne jeg skrevet nok til et skikkelig storverk.