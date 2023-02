Lærerne skryter av at barna har 21st century skills i engelsk. Er norske kids i ferd med å få et nytt morsmål?

– You look like Barbie got hit by a car!

Høylytt latter og glade knis triller ut fra barnerommet med skråtak og regnbuemaling. Dukkevognen er stuet bort i en krok. Det er foran sminkebordet ved vinduet det skjer nå.

– OK, what if we take some more gloss? Oh, that’s beautiful!

Elisabeth (11) tar rutinert frem verktøyene for å sminke tvillingsøster Ingrid. Foundation, powder, gloss, eye shadow ...

– Let’s try smokey eyes! sier Elisabeth lattermildt, før hun kaster seg over mobilen for å redigere en zoomerang-video som skal ut til 500 følgere.

Og lurer du på hvorfor sminkeleken foran speilet går på kav engelsk her på forblåste Karmøy, er det nok fordi du ikke har fulgt med i timen.