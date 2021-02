Han er drømme­mannen. Problemet er hvor mange han har hatt sex med

Hun klarer ikke å akseptere samboerens tidligere liv. Nå vurderer hun å flytte fra ham. Les psykolog Frode Thuens råd.

Jeg sliter med noe som gjør meg svært deprimert og usikker, og det har gått så langt at jeg vurderer å slå opp med samboeren min. Vi har vært sammen i noen år, og vi har det fint på alle måter. Han er drømmemannen. Det eneste problemet er hans seksuelle fortid.

For en stund tilbake fortalte han at han hadde hatt langt over 100 sexpartnere før meg, og at han også gjentatte ganger hadde kjøpt sex.

Han er mye eldre enn meg og har et ekteskap bak seg. Det høye antallet sexpartnere begrunner han med at han ville leve livet etter skilsmissen. I begynnelsen brydde jeg meg ikke om det, men etter en stund begynte det å plage meg. Og dess lenger det gikk, jo mer deprimert og usikker ble jeg.

Jeg klarer rett og slett ikke å akseptere fortiden hans, det gjør så vondt.

Det går på selvtilliten løs, og jeg blir svært deprimert. Det gjør vondt verre at jeg bare har hatt ganske få partnere. Jeg kan telle dem på én hånd, og jeg tenker at hvis jeg også hadde hatt flere, så hadde jeg ikke brydd meg om fortiden hans.

Jeg vet virkelig ikke hva jeg skal gjøre, det har gått så langt at jeg vurderer å slå opp og finne meg en annen mann, med en ikke så vill fortid. Samboeren min forsikrer meg om at han er ferdig med dette livet og er klar for å slå seg til ro, og at han er trofast når han er i et forhold. Dessverre hjelper det lite, siden fortiden hans plager meg veldig mye.

Psykologen svarer: