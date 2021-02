Anders Minge Alenemoren Tove solgte alt hun eide, tok opp lån og flyttet hjem til mor. Hun tvilte aldri på at satsingen ville bli en suksess. Og plutselig en dag stilte Hans på aerobictimen hennes.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Drømmen forliste aldri

Men alle drømmene ble ikke oppfylt.

– Hadde det ikke vært for at Tove blir så fort sjøsyk, ville vi ikke vært her i dag.