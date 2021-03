Kjæresten vil ikke klemme eller kysse henne

Hun har sex med samboeren for å gjøre ham glad. I håp om å få en klem og litt ros.

Åge Peterson

Jeg lever sammen med en mann som jeg i begynnelsen var veldig forelsket i, men som tidlig fikk meg til å stusse over min egen posisjon i forholdet. Han liker å være «sjef», og jeg har lett for å underkaste meg. Jeg burde kanskje reagert på dette hierarkiet før vi kjøpte felles bolig og lagde en sammensatt familie med dine og mine barn.

Men jeg hadde vært alene i noen år, og jeg følte meg både lettet, heldig og takknemlig over at noen i det hele tatt ville ha meg. At han i tillegg var kjekk og delte flere av mine interesser, overbeviste meg om at det var True Love.

Aldri en klem eller et kyss

Da vi flyttet sammen følte jeg raskt at barna mine og jeg på en måte var gjester i vårt nye, felles hjem. Men jeg jobbet intenst for å lykkes med familieprosjektet, noe vi også klarte.

En ting plaget meg likevel helt fra starten av forholdet: Kjæresten min vil ikke klemme eller kysse meg. Han roser aldri. Han vil heller ikke trøste når noe er leit. Han avskyr alt som minner ham om svakhet, både hos meg og hos barna. Jeg har oppfattet han som selvopptatt iblant, men har og gjort meg noen tanker om empatien hans.

Han har et mørkt sinn, er stereotyp i kjønnsrollene og ofte nedsettende mot meg, men pakker det gjerne inn i humor. Det har fått meg til å føle meg liten, og jeg har lurt på hva slags forbilde jeg er for barna mine, som ser hva jeg finner meg i.

Men det er selvsagt vanskelig å si imot humor. Jeg har ikke lyst til å være «kjedelig», jeg vil jo at kjæresten min skal like meg. Og mangelen på fysisk hverdagskontakt, om jeg kan kalle det det, har sakte, men sikkert gjort noe med selvtilliten min.

Kan han ha rett i at jeg har mange feil?

Jeg tviler ofte på om jeg oppfatter situasjonene riktig når han sier jeg kler meg feil, snakker for mye eller skjemmer ham ut ved å være for flørtende med andre menn. Kan han ha rett? I så fall er det jo bra at han prøver å «hjelpe meg» eller «redde meg fra en pinlig situasjon». Men jeg stusser likevel, for ingen andre jeg kjenner, har karakterisert meg på lignende måte tidligere. Snarere tvert imot: Venninnene mine sier jeg gjerne kan ta mer plass.

Jeg prøver hele tiden å ligge i forkant for ikke å irritere ham, men det er vanskelig å vite hva som kan trigge en negativ reaksjon. Jeg kan likevel merke at det ligger noe i luften før reaksjonen kommer. «Nå gjorde jeg noe galt», kan jeg tenke, men jeg vet sjelden hva det var, bare at det var noe.

Han slår meg ikke, det har han aldri gjort. Jeg er likevel blitt litt redd, og har lurt på om det er noe «galt» med ham. Depresjon, har jeg tenkt – og i så fall vil jeg gjerne være der for ham, holde ut og hjelpe ham. Han kan i perioder være stille og avvisende i dagevis. Disse periodene med «straff» er veldig belastende for både meg og barna mine. I det siste har jeg begynt å åpne forsiktig opp for tanken om at det kanskje kan være noe annet i veien med han. En personlighetsforstyrrelse? Det kan selvfølgelig ikke du vurdere ut fra det jeg skriver her, og kanskje er det ikke så nøye, heller. Hvordan jeg forholder meg til situasjonen er kanskje viktigere.

Er det jeg som er for kravstor?

Ofte har jeg sex med ham fordi jeg vet det gjør ham glad – og jeg vil ham jo vel! Og kanskje jeg får låne bilen etterpå, eller bare får en rolig dag. Sex, frivillig eller ei, er jo også en slags metode for å få den etterlengtede klemmen. Ved noen få tilfeller har han vært hardhendt mot meg i sengen, spesielt hvis han har vært sjalu eller vil «straffe» meg for noe.

Jeg har også opplevd at han fortsetter etter at jeg mener jeg har sagt (eller prøvd å vise) at jeg ikke egentlig vil. Det er selvsagt ikke optimalt, men jeg har tenkt at det kanskje er prisen jeg må betale. Jeg er også veldig dårlig til å si fra og sette grenser. Jeg tør rett og slett ikke ta sjansen. Så jeg er åpen for at skylden ligger hos meg her.

Og kanskje jeg bare er kravstor og ønsker meg for mye? Hva vet vel jeg om hva som er «normalt» eller «vanlig»? Og jeg er jo veldig glad i ham, tross alt.

Psykolog Frode Thuen svarer: