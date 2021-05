Stephanie Mitchell / GORMAN Amanda Gorman (23) nektet å være med på vennenes selfies

En ung poet kan komme langt med it-faktor og mektige politikervenner.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Seks minutter, 709 ord, og Amanda Gormans liv blir aldri det samme.

Hun er 22 år og har nettopp trøstet Amerika:

«Det er håp», har hun lest for de fremmøtte på Capitol Hill. Det finnes fremdeles lys, og hvis vi bare samler oss, så kan også denne tunge tiden gå over.

Hun resiterer lyrisk, med nesten svevende fingre. Til A-magasinet røper hun senere at håndbevegelsene er et triks fra da hun slet med en talefeil. De hjalp henne å få ordene ut riktig. Det er bare tre år siden hun klarte å si «r».

Nå lyser hun nesten selv, med kanarigul Prada-kåpe og gullperler i de svarte flettene.

Idet hun går ned fra podiet, begynner hennes nye liv som fenomen.