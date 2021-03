På jakt etter lesestoff? Her er Aften­bladets anbe­falinger

Privatetterforsker «Trond» jakter utro ektefeller i Stavanger. Foto: Jarle Aasland

«Trond» gjør livet utrygt for utro i Stavanger

Videokamera med god zoom er et viktig redskap for en privatetterforsker. Foto: Jarle Aasland

Oppdraget var enkelt: En kvinne mistenkte at mannen var utro. Hun skulle utenbys på jentetur, og «Trond» fikk i oppdrag å spane på ektemannen mens hun var borte. Da han forlot hjemmet fredag kveld fulgte «Trond» etter. Så var det bare å vente. Til slutt fikk han lønn for strevet.

Gjemte Porsche-skatt i uthuset

Bård Bergsjø har sikret seg den slitne Porsche-skatten. Her poserer kameraten Trond Giæver foran bilen, hjemme hos tannlegen på Flemma. Foto: Bård Bergsjø

Vraket ble solgt for 200 kroner og skjult i et skur på Nordmøre. I dag er bilen en av verdens mest verdifulle Porscher.

Det siste stupet

Konrad Åsnes ble lam fra brystet og ned etter en stupeulykke i Godalen i mai 2020. Foto: Jan Inge Haga

Ungdommene som er samlet til avslutning spiser og koser seg. Så bestemmer noen av dem seg for å bade selv om det ikke er særlig varmt i sjøen. Konrad har allerede badet jevnlig i et par uker, og er gjerne med.

Karoline Hamre Johannessen blir igjen på land, hun tar rollen som den som passer på folks håndklær. Det er såpass kort tid siden Karoline og Konrad ble kjærester at han ennå ikke har fortalt det til foreldrene sine.

Klokken 19.04 går Konrad ut på stupebrettet i Godalen og tar en backflip med salto. Det hele tar få sekunder, og stupet filmes fra land. Etterpå er han kald og trøtt, og kjenner seg egentlig ferdig med å bade.

Men Konrad bestemmer seg likevel for å bli med på et siste stup.

Konrad Åsnes går med lette, smådansende skritt ut på stupebrettet for et siste stup. Han løfter armene over hodet og lener seg ut over kanten.

Karoline står på land og filmer.

