Bring-sjåfører har 33,90 kroner i timen, men får ikke lov til å si det

For en lønn på 33,90 kroner i timen kjører rumenske sjåfører vogntog for Posten Bring mellom Norge, Sverige og Danmark. Lønnen er under en sjettedel av norsk sjåførlønn. – Vi gjør ikke noe ulovlig, sier konserndirektør Tore Ketil Nilsen i Posten Norge.