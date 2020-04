På jakt etter lesestoff? Her er ukens anbefalinger

Foto: Jon Ingemundsen

En dyslektiker fra Ganddal tar sin hevn

Kenneth var en skoletaper. Han fikk aldri taket på lesingen. Han begynte å tro han var dum. Det var før han traff Else. Foto: Jon Ingemundsen

Les reportasjen: En dyslektiker fra Ganddal tar sin hevn (først publisert 24. desember 2019.

På første benkerad sitter en mormor og en morfar. Snart skal de finne fram lommetørklær. Tårene presser på.

I andre benkerad sitter en ungdomsskolelærer. Snart skal hun kjenne på en svulmende stolthet.

Lenger bak sitter en gruppe kjemistudenter. Snart skal de demonstrere at de har peiling, og le på de rette stedene.

For nå skal en 32-år gammel doktorand fra Ganddal svare fiffig og overbevisende på finurlige kjemispørsmål fra opponentene.

Kenneth Aase Kristoffersen er kledd i dress og sløyfe. Den ærverdige festsalen ved Universitetet på Ås er hans scene i dag.

Hvem hadde trodd det?

Tove-Mette er eksempelet på at altfor mange dør av kreft. Vi må gjøre noe med det

Tove-Mette Sædberg elsket naturen. Her fra en tur til Bjerkreim i 2015 Foto: Pål Christensen

Les reportasjen: Hvordan kunne Tove-Mette dø? (saken ble først publisert i mars 2019)

Høst, 2015: Tove-Mette Sædberg klyver raskt opp de siste knausene. Skogen, elven og fjellene omfavner henne. Hun knytter nevene så hardt at knokene blir hvite.

«Yess!»

Hun roper så høyt hun klarer.

Øyeblikket er fanget for evigheten. Øyeblikket hvor Tove-Mette Sædberg står foran turisthytta Kvitlen i Bjerkreim.

Hver eneste celle i den godt trente kroppen strutter av livsglede, entusiasme og lykke.

Et drøyt år seinere:

Tove-Mette er godt i gang i ny jobb som markedssjef i Stavanger Turistforening. Hun føler seg ikke helt på topp, men heller ikke helt i kjelleren. Hun kjenner kriblinger i halsen, hoster og harker.

Influensa? Nei, da ville hun jo hatt feber og holdt sengen. Såpass alvorlig kan det umulig være! Forkjølelse? Lungebetennelse?

Tove-Mette går til legen. Hun blir satt på to antibiotikakurer, uten hell. Fastlegen aner uråd og sender henne til røntgen.

I svart/hvitt-bildet av brystet skimtes en mørk skygge som absolutt ikke skal være der. En skygge som har lagt seg som en klo over høyre lunge.

Diagnosen er kort og brutal: Lungekreft, type ALK-positiv.

Dommen kommer dagen etter.

Fremtidsutsiktene er beksvarte: Tre måneder igjen å leve.

Drømmekjæresten som ble et mareritt

Liv-Kristin Ims og hennes 17 år gamle datter lever i frykt. Datterens ekskjæreste skal flere ganger ha truet dem på livet. Foto: Kristian Jacobsen

Les reportasjen: Drømmekjæresten som ble et mareritt (først publisert i februar 2018)

Hun kunne nesten ikke huske at datteren hadde ledd så godt noen gang. Det var en sånn lykkelig latter. En latter som fikk tårene til å trille. Datteren var forelsket. Ung og forelsket. Lillesøsteren var også fornøyd. «Han er drømmestorebroren», sa hun til moren en gang han hadde vært på besøk.

Til å begynne med hadde moren vært skeptisk, men hun hadde like fullt gitt forholdet en mulighet. I Ims sitt hode er alle mennesker gode. Det er utgangspunktet. Alle er gode til det motsatte er bevist. «De som er snille med mine døtre vil oppdage at jeg er en av de snilleste de har møtt», pleier hun å si. Det sa hun også til datterens kjæreste.

Senere skulle det vise seg at verken navnet hans, alderen eller nasjonaliteten, stemte.