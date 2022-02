Familien på fem skulle ut å oppleve verden i ett år. Så kom koronaen. Det stoppet dem ikke I fire år hadde familien planlagt den store utenlandsreisen. Så kom pandemien. Men huset var alt bortleid, så de dro.

Langs bassengkanten ute i hagen går en mann i løse bukser og kortermet, hvit skjorte. Han ser på oss, vinker og smiler. I den ene hånden har han en tynn bærepose. Den ser litt tung ut.

– Å, se! Han har med seg kokosnøtter.

Marte Næss har snudd den bærbare PC-en fra seg så kameraet peker ut mot hagen.

– Det er sjåføren vår, som kommer for å hente Oskar, forklarer hun via videochat.

– Av og til har han ferske kokosnøtter med til oss.

Hun roper innover i huset for å sjekke om Oskar snart er klar for fotballtrening.

– Oskar is ready in two minutes!