Foreldrekoden: Ordet som fanger Alf (10) sliter på skolen, både faglig og sosialt. Blir livet hans lettere hvis han får en diagnose?

«Hva er det med Alf?»

Spørsmålet har hengt der så lenge han har levd. I starten var han urolig, hadde store problemer med å sove og hvile. Far forteller om bæring og byssing, om et barn som ble kjørt i vogn innendørs av foreldre som følte seg som zombier, slik at gutten i hvert fall skulle få litt søvn.

I høst skal Alf begynne i femte klasse. Rett før sommerferien sa læreren: «Jeg tror dere burde få ham utredet for autisme.»