Hummeren langs kysten er i fare. Til tross for mange begrensninger er fisket ikke bærekraftig, mener havforskerne. Men yrkesfisker Yngvar Aanonsen mener situasjonen ikke er så svart som forskerne vil ha det til.

Lykken ved å løfte havets kardinal over egen båtripe kan få en brå slutt. Hummeren er i alvorlig krise, ifølge havforskerne.

Av alle skatter i havet, er hummeren selve juvelen. Den stjernestatusen er blitt livsfarlig. For hummerfangst er blitt så populært blant fritidsfiskere, at det er reell risiko for at arten dør ut, mener havforskerne.

Derfor kom hummeren på den såkalte rødlisten denne uken. Det er alvorlig.

– Hummeren er utsatt for et ganske kraftig fisketrykk, som ikke er bærekraftig. I Norge er det 54 fredningsområder. I alle områdene vi følger opp, ser vi en svært positiv vekst. Det bekrefter at overfiske er hovedårsaken, sier hummerforsker Alf Ring Kleiven ved Havforskningsinstituttet (HI).

Tviler på tallene

Mellom holmene utenfor Risør putrer yrkesfisker Yngvar Aanonsen i sin åpne båt. Han er på jakt etter de gule bøyene som bærer håp om lukrativ fangst.

– Jeg tror forskerne ikke har gode nok tall på bestanden, for jeg får mer i teinene nå enn på 1990-tallet. Hummeren holder ikke på å dø ut, protesterer han mildt, men bestemt.