Han er litt lavere enn snittet. Og opplever at «ingen» vil ha ham

Mannen i 50-årene føler seg «helt vanlig». Skilt, voksne barn, god jobb, slank og atletisk, men han får sjelden match på datingmarkedet. Kan det være høyden?

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det har vært mye ståhei om datingmarkedet i høst, og det meste har kretset rundt godt voksne kvinners såkalte markedsverdi. Men denne debatten gjelder minst like mye for menn, og jeg synes det er rart at dette har kommet helt i bakgrunnen.

Selv er jeg en mann i midten av 50-årene, skilt med to voksne barn, som har vært på og av datingmarkedet i flere år. Og det jeg har lært, er at datingapper ikke egentlig er aktuelt for sånne som meg. For der får jeg svært sjelden match, selv om jeg i perioder har vært ganske aktiv. Om det skyldes alderen eller utseendet, vet jeg ikke. Jeg tror egentlig jeg ser helt vanlig ut, hvilket betyr at jeg ikke er spesielt kjekk, men heller ikke mindre pen – om jeg kan si det sånn. Jeg er for øvrig nokså slank og relativt atletisk for alderen, men jeg er litt lavere enn gjennomsnittet.

For min egen del har jeg vært lite kresen. Jeg har vist interesse både for kvinner jeg tenker er over min liga, og de jeg tenker er på mitt nivå eller lavere i attraktivitet – rent utseendemessig. Men jeg har uansett fått overraskende få treff.

Men noen har jeg da truffet på ordentlige dates, via Tinder, men mest via et par datingsider jeg har benyttet. Også her føler jeg at jeg kommer til kort. Bokstavelig talt, lurer jeg av og til på?

Les Frode Thuens svar lenger ned.

Skjønner ikke hvorfor det er så vanskelig

For jeg sitter igjen med et inntrykk av at høyde er en veldig viktig faktor for mange kvinner, og der scorer jeg litt lavt (i dobbelt forstand). Ellers anser jeg meg selv som en hyggelig og omgjengelig mann. Jeg har noen få gode venner og et ganske stort nettverk for øvrig, bra utdanning og en ok jobb, og et nært forhold til mine voksne barn. Derfor kan jeg ikke egentlig forstå hvorfor det er så vanskelig for meg å finne en ny partner, men det er det altså.

I løpet av de årene jeg har vært singel, har jeg bare opplevd å «gå videre» til andre eller tredje date noen få ganger. Og det har som regel ikke stått på meg. Samtidig hører jeg om yngre menn som dater i ett kjør, og som har stadig nye seksualpartnere og kjærester. Men sånn er det altså ikke for meg. Og jeg skjønner ikke hvorfor – er det alderen som trekker ned, eller er det utseende mitt, eller høyden? Eller er det noe annet?

Mest frustrert og forundret

Siden det har vært alt dette fokuset på eldre kvinner med synkende markedsverdi, er det bare rett og rimelig at en godt voksen mann også kommer til orde. For ordens skyld: Jeg skriver ikke dette fordi jeg er bitter, jeg er mest av alt frustrert og forundret over at det er så vanskelig å finne en partner. Og jeg tror jo ikke jeg er den eneste mannen som opplever det sånn. Eller hva tenker du?

Psykolog Frode Thuen svarer: