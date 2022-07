Hva skiller en god pinot noir fra en mindre god? Ingvild Tennfjord gir deg stikkord å gå etter

Nylig ble nye viner laget på pinot noir sluppet på Vinmonopolet. Men hvorfor er det egentlig så vanskelig å treffe rett med den berømte druen?

Selv om det på et senere tidspunkt blir omdannet til tekst, er nesten alt som skjer i smakerommet ordløst. Fire glass foran meg. Viner skjenkes i jevnt, hurtig tempo mens en stemme forteller om voksested og produsent. Smak, spytt. Smak, spytt.

Ikke bare god kvalitet

Hva skiller egentlig en god vin fra en mindre god? Hva ser man etter? Gjennom årene har jeg valgt å fokusere på vinene som faktisk er verdt tiden din. Den utilsiktede konsekvensen er at flere lesere tror at det nesten bare finnes fenomenal vin der ute. Sannheten er at vi smaker oss gjennom et lite hav, der den store majoriteten aldri kommer på trykk. Vinanmeldere viser sjelden kortene sine. Så jeg har i det stille startet et aldri så lite åpenhetsprosjekt.

Jeg vil vise deg flere av vurderingene jeg gjør i det smakerommet. Det innebærer større spenn i kvalitet. Men det er mye læring i det også. Sammenlign gjerne to og to. Diskuter hjemme. Er du enig med meg, eller rykende uenig? Nå skaper vi litt mer turbulens. Jeg tror det kan være bra, både for deg og meg.