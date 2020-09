Lag alt fra bunnen: Pitabrød, dressing og grillet kylling

Bryst er ikke bedre enn lår, men det kan ha sine fordeler. Lang tids marinering kombinert med høy temperatur gir et saftig resultat når det gjøres riktig. Slik lager du pitabrød, dressing og kyllingspyd fra bunnen.

Kyllingbryst har aldri fanget min interesse. Jeg er nok en mann som går mer etter lårene. Eventuelt hele fuglen. Brystene alene kan virke forførende med sitt svulmende, faste og møre kjøtt, men de smaker overraskende lite, og saftigheten forsvinner som dugg for en stekende sol. Dette er grunnen til at jeg ikke har servert kyllingbryst på restaurant siden 1995, mens jeg sikkert har tilberedt et par tonn med lår i forskjellige retter.

Jeg hadde egentlig avskrevet kyllingens fremre attributter totalt – helt til jeg kom til Libanon.