Hvor langt må en politiker strekke seg?

Mitt favoritt-utspill i valgkampen kom fra Cecilia Lindbåge Karlsen (Ap), bystyremedlem i Sandnes. Hun vil nemlig ha oss til å stemme på kortvokste personer. Hennes oppfordring før valget var klar: «Stem fram kvinner, unge, fargede og lave.»

Det med kvinner, unge og fargede er greit. Nytt for meg var at også små politikere må hjelpes opp. Ap-representanten mener altså at det er for mange lange politikere. Det aner meg at hun har sett for mye på Stanley Wirak. Ordføreren i Sandnes er lang. Altfor lang for et kortvokst kommunestyre. Eller som Wirak trolig ville sagt det: «Du vet du sliter politisk når det ikke er lengden på møtene som er problemet, men lengden på politikerne». Jeg kan forstår at det er frustrende for Karlsen å måtte se opp til Wirak også når hun ønsker å se ned på ham. I tillegg er det jo irriterende at Wirak kan se ned på hvem han vil bare i kraft av høyden på sitt hode over havet.

På den andre siden er det noe vakkert over omsorgen for de kortvokste. Cecilia Lindbåga Karlsen er Ap-politiker, likevel strekker hun handa nedover til Pål Morten Borgli (Frp). Borgli er en stor politiker i Sandnes, men ikke rent fysisk. Dessverre for Borgli er han i tillegg mann, hvit og ikke helt ung. Slike menn vil Cecilia Lindbåge Karlsen at vi skal boikotte. Trøsten for Borgli er at han heldigvis har den politisk korrekte høyden.

Du vet du sliter politisk når det ikke er lengden på møtene som er problemet, men lengden på politikerne.

Nå vil kanskje lange kverulanter innvende at også småvokste har idealer de kan strekke seg etter. Putin er ikke noe ullandhaugtårn. Napoleon var så liten at han forlangte å bli malt sittende til hest. Det samme ser vi i norsk politikk, ikke hest, men at lengden betyr lite for suksessen. Det er en grunn til at Siv Jensen aldri går i flate sko. Hadia Tajik er heller ingen mobilmast. Sandra Borch (Sp) kommer neppe til å bli epleplukker i Hardanger. Petter Stordalen har heller aldri hatt på seg flate joggesko. Tom Cruise hang med bare 169 centimeter utenfor Preikestolen. Det kan med andre ord virke som om det er lett å komme seg opp også for dyktige folk i lavlandet.

Det er ikke bare høyden Ap-representanten misliker på menn. Det er like ille å være hvit og ikke helt ung. I andre kulturer blir slike menn forbundet med visdom og livserfaring. Hos oss er de skrot som må boikottes ved valg. Her i Dalane heier vi på 32 år gamle Kjetil Slettebø som ny ordfører i Bjerkreim. Hans utfordrer, Marthon Skårland, var 38 år eldre, men også han heiet vi på. I fjor kunne ikke den kommende ordføreren i Sokndal kjøpe seg en flaske konjakk. Han var for ung. I år slipper han endelig inn på utesteder med 21 års aldersgrense. Vi heier på Norges yngste ordfører, men vi hadde heiet like mye hvis han hadde vært Norges eldste ordfører. 34 åringen som skal styre Stavanger kan heller ikke skryte av mange pensjonspoeng.

Det mest påfallende med forslaget til Karlsen er at ingen reagerer når et bystyremedlem ber om at velgerne diskriminerer for alder, kjønn, hudfarge og kroppshøyde.