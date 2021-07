Hodepine 10: Blått eller hvitt?

Nede i en lukket eske ligger to papirlapper – den ene lappen er blå på begge sider, og den andre lappen er hvit på den ene siden og blå på den andre. Det er et lite hull i lokket, og da du kikker ned i esken, ser du litt av en blå papirlapp. Hvor stor er muligheten for at lappen har blå farge også på andre siden?

(Fra Rolf Schreiner: “Hva koster korken?”)

HODEPINE 10: Lukkede rom, eller esker, dukker ofte opp i hodepiner. Her er en av dem:

