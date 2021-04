Savnet: Reidar Sandanger ga livstegn fra seg fra Brasil i mange år. Så ble det stille

På en gravstein i Sauda står navnet til Reidar Edvin Sandanger. En mann som skal ha blitt 66 år. Men hans levninger ligger ikke her. Dette er historien om sjømannen som aldri kom hjem. Og om de som er igjen etter ham. De som lurer på hva som skjedde.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Hva er et menneskeliv? Er det alt som hender oss mens vi vandrer rundt på denne kloden? Alle tilfeldighetene og valgene vi gjør?

Eller er et menneskeliv, slik forfatteren Gabriel Garcia Marques skriver, hvordan du blir husket etter at du blir borte? Av dem du bryr deg aller mest om, av dem som bryr seg om deg. Dem du har latt døren stå åpen for og delt dine innerste tanker med.

Reidar Edvin Sandangers liv mangler ikke fortellinger. Da han forsvant under mystiske omstendigheter i Brasil 66 år gammel, hadde han etterlatt seg flere historier, flere opp- og nedturer, enn de fleste blant oss.

For å bli kjent med Reidar må vi starte der hans eget liv startet – i Sauda.

