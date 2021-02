Arvid Sjødin får hatmeldinger om natten. Likevel nekter han å la Baneheia-saken ligge

Advokat Arvid Sjødin (67) skulle ha pensjonert seg for lengst. Men det er to saker han nekter å slippe.

Tommy Ellingsen

– Mens jeg lå på sykehuset, fikk jeg hatmeldinger midt på natten, smiler Arvid Sjødin.

– «Hvordan i helvete kan du slippe den barnemorderen ut.»

De første i Norge som fikk høre nyheten, var pasientene på gastromedisinsk sengepost ved Stavanger universitetssjukehus.

Onsdag i forrige uke fikk Sjødin meldingen direkte fra Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Som Viggo Kristiansens advokat var han én av en håndfull personer i landet som ble orientert om beslutningen før riksmediene. Kommisjonen hadde vedtatt med tre mot to stemmer at Baneheia-saken skulle gjenopptas.

– Akkurat da var smertene mine borte også, sier Sjødin.

Advokaten så ingen grunn til å holde nyheten for seg selv. Blant medpasientene hans på sengeposten var jubelen stor, forteller han.

– Det var et øyeblikk jeg har ventet lenge på. Men jeg hadde ikke sett for meg at jeg skulle ligge i en sykehusseng da det kom.