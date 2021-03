Ekte drap, ekte kjelt­ringer, ekte ofre, ekte politi­folk og histo­rier du knapt klarer å dikte opp. True Crime er super­populært

Det er Truman Capotes skyld at Aftenbladet har brukt to år på å spore opp saudabuen Reidar Sandanger, som forsvant i Brasil.

Han var nok en veldig fremmed fugl, Truman Capote, da han kom i sine New York-fjær til det ekstremt ukule Kansas i gryningen av 60-tallet. Fire personer var myrdet, og her troppet en av de aller kuleste typene opp i det selv folk som bodde avsides kalte avsides.

Her var det nemlig en historie å fortelle.

En historie fra virkeligheten som inneholdt alt.

Hvem trenger da fiksjonen?

Et lignende spørsmål stilte et par Aftenblad-journalister da de kom over denne forsvinningssaken til Reidar Sandanger, og nå flytter vi oss fra Holcomb, Kansas til Sauda, Rogaland.

