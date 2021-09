Med talent og hardt arbeid kan alle nå til topps i Norge. Politiske ledere fra både høyre- og venstresiden har snakket om det. Men har denne tanken også bidratt til større ulikhet i Norge? Og gjort dem som lykkes høye på sin egen suksess? Ulikhetene i Norge har økt. – Skjønner ikke hvorfor noen bruker halve livet på å lese bøker

Vår dyrking av talenter skaper et økende gap mellom folk, mener amerikansk professor. Passer analysen på Norge?

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det snakkes ofte om fortjent suksess.

Hvis du har jobbet knallhardt og lagt ned time etter time, unner vi deg det meste.

For det har lenge vært et mål at alle skal kunne komme seg opp og frem gjennom talent og innsats. Barack Obama, Erna Solberg og Jens Stoltenberg har snakket om det.

Det er slik det skal være, tenker du kanskje. For ingen ønsker seg tilbake til et samfunn der din fremtid er låst ut fra hvem foreldrene dine er, og hvor mye penger de har.

I stedet er idealet blitt et meritokrati, et samfunn der høye posisjoner er fordelt etter de evnene og ferdighetene folk har.

Men også dette systemet har sine skyggesider.

– Dem har vi oversett, mener den amerikanske filosofen og Harvard-professoren Michael J. Sandel.