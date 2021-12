Hvilke viner passer best til ribbe eller pinnekjøtt? Her er noen tips

Enten du serverer ribbe, pinnekjøtt, nøttestek, torsk eller kalkun, riskrem, multekrem eller småkaker: Her er tipsene til hva du kan drikke til.

Salt, røykt, fett... det er mange elementer ved typisk norsk julemat som gjør at det er lettest å velge øl og akevitt eller brus som drikkefølge. Men mange av oss vil jo gjerne ha vin likevel. Her er et knippe forslag til viner og alkoholfrie alternativer som kler julens mest populære retter.

Til ribbe kan du drikke både rødt og hvitt.

Vin til ribbe

Rikelig med fruktighet og lavt til moderat tannin-nivå er viktige stikkord når du skal velge vin til ribbe eller skinkesteik.