Vin til sen­sommer­festen

Enten du skal arrangere skalldyrlag, grillfest eller bare samle gode venner på terrassen: Her er vinene som passer.

Etter en i all hovedsak kald og sur juli på våre kanter, har vi endelig fått en etterlengtet porsjon deilig sommervær denne uka. Det må være en god nok anledning til å samles, enten med litt god mat og drikke eller bare for å ta et glass i godt lag. Her er tips til viner som passer, enten du har et stramt budsjett etter ferien eller har utsikter til penger igjen på skatten.

Champagne Leflaive Valentin Leflaive CV Blanc de Blancs Extra Brut, Frankrike