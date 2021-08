Oppskrift: Dyrevennlig helgekos Mange av oss prøver å spise litt grønnere. Her viser kjøkkensjef Jim Ryun Vatland på Hemmeleg hvordan du kan gjøre veggis-middagen til en fest.

Kanskje var du en av dem som lovet seg selv å gjøre noen grep for miljøet etter at klimapanelets siste rapport ble offentliggjort. Og det er liten tvil om at kjøttforbruket med fordel kan reduseres hvis vi skal få justert ned CO₂-utslippene.

Ingen animalske produkter er brukt i denne retten, hvor norske rotgrønnsaker spiller de ledende rollene.

For kjøkkensjef Jim Ryun Vatland på Hemmeleg på Bryne er det en selvfølge å kunne tilby vegetarmat til gjestene. Og hvis de helst vil ha det helt vegansk, altså uten noen form for animalske ingredienser, ordner han det også.

Denne oppskriften inneholder veganske alternativ til melkeprodukter. Hvis du heller vil bruke fløte, ost og smør, er det ingenting i veien for det.