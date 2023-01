Anne-Kat. Hærland: – Noen ganger vil jeg bare skrike Anne-Kats synsfelt blir mindre og mindre for hver dag. Som funksjonshemmet føler hun seg ekskludert fra Oslo sentrum.

«Hvordan det går det med sykdommen?» spør folk. «Hvordan går det med øynene dine?»

Anne-Kat. Hærland (50) kjører hendene fort gjennom håret. Den lyse luggen dras først til høyre, så til venstre, så trekker hun den flere ganger hardt bakover.

– Snakker du om at du mister synet på fredag, forventer folk at du er blind innen søndag. Sykdommen er ukurerbar og progressiv. Det er tikk, tikk, tikk, og slik har det vært i over 20 år, det går sakte. Og det passer ikke i vår tabloide tid, sier hun.