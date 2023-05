Ingvild Elvestad (32) mistet kontroll over regningene. Slik kom hun på rett kjøl

Ingvild Elvestad (32) gjemte konvolutter med inkassokrav innerst i skapet. Først da hun endelig turte å fortelle om pengeskammen, klarte hun å ta tak i problemene.

Frøydis Braathen

Sommeren for snart fem år siden står Ingvild Elvestad i et tomt, mørkt hus og vasker gulvene med kaldt såpevann. Strømmen er slått av fordi strømregningen ikke er betalt, og huset er lagt ut for tvangssalg.

Inni seg kjenner hun seg like kald som vaskevannet. Hendene vrir kluten på automatikk og drar gulvkosten over gulvet med mekaniske bevegelser.

Men i korte øyeblikk dunker en brennende skam gjennom den kalde nummenheten. Skammen over ikke å klare å betale regningene, over gjelden som har hopet seg opp gjennom årene. Denne hemmeligheten som hun ikke har fortalt til noen.