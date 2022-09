Ny bod av gamle materialer

I dag skal det handle om gjenbruk, ombruk, upcycling, recycling. Eller bare å ta vare på ting, som vi sa før.

– Sjå her, Per, vil du retta ut desse spikrane? Då er du grei gut, sa min far med et smil.

Det var i 1985, på gården jeg vokste opp. Alt ble gjenbrukt. Jeg hatet det. Maset om at alt måtte ivaretas, klagingen over kjøpehysteriet.

I dag er holdningen blitt trendy. Så trendy at du ikke behøver å skamme deg over å løpe gatelangs på utkikk etter containere eller naboer som river.

Vi lagde oss et lite prosjekt. Hva om vi bygger en sykkelbod av bare gjenbruk, og ser hvordan det går?

Det gikk noen uker. Så fikk vi tilgang på en totalrenovering av et 50-talls hus.