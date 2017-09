Brexit kan få følger for 50 familier på Moi og i Egersund

For vindusprodusenten NorDan, kan Brexit i verste fall føre til at rundt 50 arbeidsplasser blir flyttet fra Moi og Egersund og ut av landet. NHO-leder Kristin Skogen Lund advarer politikerne mot å ikke ta konsekvensene for norske bedrifter på alvor.