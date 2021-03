Sekser-rosé fra England

Her er en ode til deg som bare må ta en dag av gangen: En fiks ferdig handleliste med alt du trenger til høytiden som venter.

For noen uker siden sto familien samlet rundt kalenderen som henger på kjøkkenet. Byrådsleder Raymond Johansen hadde akkurat varslet full nedstengning av Oslo. Jeg som trodde det ikke var noe mer å stenge ned. Der tok jeg feil.

Nå sto vi litt duknakket alle sammen. Jeg trommet en penn mot tavlen. Telte ukene frem til påske. Fire uker, sa jeg! Det er strekket vi skal klare nå.

Fiks ferdig handleliste

Og se! Her er vi allerede. Lyset har kommet. Fuglene synger. Påsken står for døren. Etappen tilbakelagt. Jeg tror det er mange av dere som er slitne. Så jeg har gjort det enkelt for dere.

Leserne som har overskudd til langtidsplanlegging, fikk sine viner forrige uke. Her er en ode til deg som bare må ta en dag av gangen. Her får du en fiks ferdig handleliste. Alt du trenger til påskesnop og lam, vårsol og feiring.