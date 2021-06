Jan Inge Haga Arkitektens hjem: Lene bygger sitt egentegnede hus – på Instagram Mens arkitekt Lene Moen Grannes’ villa reiser seg på Grannes, bor familien på fem i samme soverom i en låve.

Fredrik Refvem

En levende by blir aldri ferdig

Denne artikkelen er del av en serie der lokale arkitekter og andre fagfolk viser oss hva de mener er bra og dårlig i byutviklingen i Stavanger – og hvorfor.

Å bygge sitt eget hus er ikke dagligdags så sentrumsnært som på Grannes, som dekker grensen mellom Stavanger og Sola ved Hafrsfjord, i en tid der fortetting er byggeidealet. I hvert fall ikke når du i tillegg har tegnet huset selv akkurat slik du vil ha det – på en romslig tomt.

Arkitekt Lene Moen Grannes (35) gjør akkurat det.

Et kaotisk syn møter oss i Vegabergveien. Den tidligere store og opparbeidede hagen, er nå bare jordhauger og byggematerialer. Men selve huset viser seg allerede som den staselige og originalt moderne boligen den skal bli for familien på fem.

Et «glasshus» som binder de to delene av huset sammen, gir bygningen et moderne uttrykk.

– Dette blir jo et moderne hus, med rene flater og store vinduer. Samtidig har jeg brukt en del tradisjonelle elementer, blant annet saltaket som dannes når de to spissene møter hverandre, for at huset skal passe mer sammen med låven, sier Lene.

Kledningen er i Kebony, et vedlikeholdsfritt treverk med svært lang holdbarhet.