Har du lurt på hvordan det føles å kjøre ned en utforbakke i 100 km/t? Aksel Lund Svindal har gjort det utallige ganger Nå skal du få være med.

Da de mest spektakulære sekvensene til den nye kinofilmen om alpinstjernen skulle tas opp, måtte en verdensener fra en helt ny idrett trå til.

For to år siden sto Luke Bannister, uten ski på bena, midt i Kvitfjells utforløype. I hendene holdt han en RC-kontroll. Gjennom digitale briller så han verdens beste alpinist komme farende nedover fjellsiden. Like bak fulgte en liten, blinkende drone. Lyden av 100 kilo mann ble akkompagnert av hvin fra fire kjappe sett med propeller.

Filmen om Aksel Lund Svindal kommer på kino når korona-situasjonen tillater det. Selskapet Field Productions har laget flere filmer med skikjørere som trikser og hopper nedover puddertunge fjellsider. Deres nye produksjon handler ene og alene om tidenes mestvinnende, norske alpinist. Det er blitt en fortelling om hvor mye idrett kan bety for en familie.