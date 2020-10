Det er vondt å oppleve at jeg kommer i annen rekke. Er jeg sjalu på barna? Ja, kanskje litt

Hun sliter med å finne sin plass i familien. De andre har et skjebnefellesskap som hun ikke er en del av.

Som fast abonnent leser jeg alt du skriver, og det er lærerikt og interessant. Et emne jeg ennå har til gode å lese om, er imidlertid rollen som stemor i en familien der barnas mor er død. Far har eneansvaret for barna, og han får nesten aldri avlastning. Derfor blir det minimalt med voksentid for oss som par. I tillegg til at traumer, sorg og andre byrder også gjør seg svært gjeldende.

Jeg vet at jeg kun skal være en vennlig og trygg bonusmor, at jeg ikke er oppdrager. Og jeg har klart å etablere en god og nær kontakt med barna hans.

Likevel sliter jeg med å finne min plass.

Jeg er sjalu på barna

Far og barn er veldig tette og avhengige av hverandre, som rimelig er. Samtidig gir det meg en følelse av å være litt på siden i familien. Jeg forstår selvsagt at hans hovedansvar er overfor barna, samtidig er det vondt å oppleve at jeg kommer i annen rekke.

Er jeg sjalu på barna? Ja, kanskje litt. Den avdøde forelderen kan jeg jo aldri «utfordre». Ikke engang stille spørsmål om. På mange måter er det en krevende balansegang å leve i dette forholdet.

Det er kanskje ikke et eget tema, men det hadde vært flott om du kunne bake inn problemstillingen neste gang spørsmålet om steforeldre tas opp.

