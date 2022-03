Han tjente seg søkkrik på pornografi. Etter sin død ble Skeid Fotball hovedarvingen. Men ikke alle vil ha pengene hans.

Han ga anonyme pengegaver til humanitære organisasjoner. Før avdøde Leif Aage Hagen gjorde Skeid Fotballklubb til hovedarving.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

I romjulen mottar han e-post fra en svensk bobestyrer.

«Passer det at vi tar en prat på telefon over nyttår?»

Daglig leder i Skeid Fotball, Daniel Holmeide Strand, er hjemme på Sunnmøre i juleferien. Men tankene er et annet sted etter at han har lest e-posten. Han blir gående og vente. Før landskoden +46 lyser opp på displayet en dag i januar i fjor.

– Det var som telefonen fra Hamar om alle lottomillionene du har vunnet. Jeg ble ganske satt ut, sier Holmeide Strand.

Rett før jul i 2020 sovnet Leif Aage Hagen inn på et sykehus i Stockholm.

Men før oslomannen reiste for godt, gjorde han fotballklubben til sin hovedarving. Over 30 millioner kroner, kanskje nærmere 40, skal drysse over den lille klubben når dødsboet blir gjort opp.

Takket være ham som gikk under navnet «Porno-Hagen».