Å lagre vin er enklere enn du tror. Men det er spesielt ett rom du bør unngå

Du trenger ikke et fancy skap eller et spesialbygget kjellerrom for å lagre vin. Men helst ikke sett den i hylla på kjøkkenet.

Du trenger ikke fasiliteter som dette for å lagre vin. Et passe kjølig kleskap gjør også nytten.

Det er lett å misunne dem som aldri trenger å forholde seg til polets åpningstider, og som i stedet bare kan rusle ned i kjelleren og plukke ut en vin som passer til middagen. De færreste av oss har det sånn, men mange av oss synes likevel det er kjekt å ha et lite lager av viner som ikke skal drikkes før om flere år.