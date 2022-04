Ekskona hans er nærmest en del av vår nye familie

Da vi flyttet sammen for et par år siden, hadde vi begge med oss barn fra tidligere forhold. Det har ikke bare vært lett, særlig ikke for min del. Saken er at samboeren min har masse kontakt med sin ekskone. Hvis jeg setter det litt på spissen, vil jeg si at hun nesten er en del av vår nye familie.

Og den så jeg ikke komme.

For dette var ikke en aktuell problemstilling før vi flyttet sammen. Da snakket han lite med og om henne, de dagene og helgene vi var sammen. Jeg skjønte at han hadde litt kontakt med henne når vi ikke var sammen, men det er jo helt naturlig når man har barn sammen.

Nesten daglig kontakt

Da vi flyttet sammen, innså jeg raskt at omfanget av kontakten mellom dem var på et helt annet nivå enn det jeg er vant til. De snakker sammen på telefon, eller de tekster med hverandre, nesten hver eneste dag. Og de treffes i ulike sammenhenger minst et par ganger i måneden. Som regel sammen med barna. Da går de for eksempel ut og spiser middag. Han treffer henne også noen ganger uten barna, i forbindelse med foreldremøter på skolen og lignende.

Det som er mest utfordrende, er at hun alltid skal ha et ord med i laget – og gjerne det siste – når vi planlegger ferier og turer sammen. Det alltid en masse frem og tilbake om når barna hans er klare til å dra, når de må være tilbake igjen, ting vi må ta hensyn til eller huske på, og ting barna ikke bør være med på. I disse situasjonene føler jeg at samboeren min lar seg overkjøre av henne, og at hun legger masse føringer for våre planer.

Han setter ingen grenser

I utgangspunktet er hun en hyggelig person og god mor, men hun er litt engstelig for barna og sliter med å gi fra seg kontrollen når de er hos oss. Jeg kjenner det litt på samme måte, når mine barn er hos min eks.

Men jeg har ikke behov for å ringe ham hele tiden.

Jeg vet at han er en ansvarlig pappa. Men den innsikten skorter det litt på hos henne, tror jeg. Han setter i alle fall ingen grenser. Men egentlig bidrar han også selv til den tette kontakten. For han tar også kontakt, men langt fra like mye som henne.

Jeg kjenner ikke så mange andre par som lever med mine og dine barn, og derfor er jeg usikker på hva som er vanlig. Er dette noe du ofte hører om, og har du noen råd og tips til hvordan jeg kan få ham til å begrense kontakten med henne? For dette kommer jeg ikke til å takle i lengden, det er jeg sikker på.

Psykolog Frode Thuen svarer: