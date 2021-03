Lite søvn og null sex: Parforholdet er glemt etter at vi fikk barn

Parforholdet er kommet i bakgrunnen etter svangerskap og fødsel. Og nå vil samboeren ha et barn til.

Vi fikk vårt første barn for snart ett år siden. I utgangspunktet har det vært en fantastisk erfaring. På så mange måter, også for parforholdet vårt. Det har blant annet gjort at jeg er blitt enda mer oppmerksom på kvalitetene til samboeren min. Ikke minst på grunn av hvor naturlig og trygt hun har taklet både svangerskapet, fødselen og tilværelsen med spedbarn. Hun er liksom skapt til å være mor, føler jeg. Mens jeg for min del var mer usikker på papparollen, særlig i starten.

Men selv om det å bli foreldre har vært en flott opplevelse for oss som par, har det også ført med seg utfordringer. Og det er derfor jeg skriver til deg. Disse utfordringene er blitt enda mer aktualisert etter at min samboer har begynt å snakke om at hun allerede føler seg klar til å bli gravid igjen.

Vi har kommet i bakgrunnen

Jeg vil gjerne også ha flere barn, og det er sikkert en fordel å ikke vente så lenge med nestemann. Men store deler av graviditeten var veldig strevsom. Mest for henne, selvsagt, men det påvirket også oss som par.

Mye ble bedre da barnet ble født, men da kom det nye utfordringer til, blant annet med lite søvn og lange perioder uten sex. Mye av livet har naturlig nok kretset rundt barnet, men så mye at parforholdet vårt har kommet litt for mye i bakgrunnen.

Dobler vi utfordringene?

Jeg tror ikke samboeren min opplever det helt på samme måte. Jeg får i alle fall ikke inntrykk av det, de gangene jeg har ymtet litt frempå. Og det er noe av utfordringen – at vi oppfatter dette litt ulikt. Hvordan blir det da med enda en graviditet, og når vi etter hvert får to små barn å ta oss av?

Som du sikkert skjønner, er jeg litt bekymret for at utfordringene jeg opplever nå, vil bli enda større med to barn. Kan du forstå det? Og har jeg grunn til å bekymre meg? Og viktigst av alt, hvordan kan jeg (eller vi) gjøre mine bekymringer til skamme? Hører gjerne fra deg!

Psykolog Frode Thuen svarer: