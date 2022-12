De sa Tinashe Williamson var stygg Tinashe Williamson har noen råd til alle oss som lurer på om vi ville reagert riktig.

– Vet du hva som gjorde meg så lei meg? At det bekrefter det jeg er redd for: At jeg ikke vet hvem som har ræva holdninger til min hudfarge, holdninger de så vidt klarer å skjule.

Tinashe Williamson (37) gjemmer seg. En svart bøttehatt dekker lilla, lange fletter. Hun trekker den stadig ned i ansiktet.

Hvis du ikke har tilbrakt de siste ukene under en stein, har du fått med deg det skjebnesvangre møtet mellom komiker Atle Antonsen (53) og lyriker og tidligere samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali (24). Her er kort det som skjedde: Ali møtte Antonsen på bar, mente at han var rasistisk og truende, anmeldte ham, påpekte at mange unnlot å gripe inn, og delte sin historie på Facebook. Mediene eksploderte, Antonsen sa unnskyld, og statsadvokaten henla saken.

Alt som har skjedd den siste tiden, har gjort Tinashe Williamson skjør, forklarer hun.

– Som brun person vet du ikke hva som kommer.