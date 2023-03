Inni hans hode I 50 år levde John Almås uten å vite hvorfor den gnagende uroen aldri ga seg.

Anders Minge Journalist

– Jeg har fått et nytt liv. Skulle bare ønske jeg fikk vite for mange år siden at jeg hadde ADHD.

John Almås spytter ut ord og setninger i en rasende fart. Han har så mye på hjertet, for først nå har han funnet ut hvorfor han har vært så enormt rastløs i alle år.

Så ufattelig utålmodig.

Hvorfor tankene alltid fløy av gårde uten at han rakk å henge med.

Tullet, naiviteten, kaoset.