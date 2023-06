Jakten på kjærligheten

Også det siste forsøket på å finne en kjæreste, endte med et brudd. Men erfaringen gjør henne tryggere på at hun snart finner en.

For en tid siden møtte jeg en mann. Selv om jeg ikke i utgangspunktet så på ham som kjærestemateriale, viste det seg at han hadde mange av de egenskapene som jeg ser etter. Men dessverre tok forholdet slutt etter noen måneder.

Nå som relasjonen er over, prøver jeg å bruke erfaringen videre for alt den er verdt. Selvsagt har jeg mine tanker om hva det var ved ham som ikke fungerte, men det er jo tross alt to personer som utgjør en relasjon. Og jeg har vært mest opptatt av å vende blikket mot meg selv, for å evaluere mine egne tanker og handlinger i forbindelse med denne relasjonen. Og det har fått meg til å innse at jeg allerede tidlig i forholdet hadde en fornemmelse av at dette ikke ville fungere. Men jeg fortrengte den.

I stedet ble jeg opphengt i potensialet jeg så i ham og oss, fremfor å innse hva realiteten faktisk var. Nemlig at jeg hele tiden tilkjempet meg hans interesse og anerkjennelse, fordi jeg så gjerne ville bli valgt. Men dersom han hadde endt opp med å velge meg, tror jeg at det fort kunne blitt jeg som til slutt såret ham. For da hadde jeg fått den bekreftelsen jeg så lenge har søkt etter – og så kunne jeg gått videre i letingen.

Jeg tror altså at jeg ble i denne relasjonen på grunn av egoet mitt. For hvis jeg hadde endt opp med ham, ville han sannsynligvis ikke kunne gitt meg det jeg trenger i et forhold. Men egoet mitt sa at jeg måtte ro dette i land. For hvis jeg kunne få ham til å forplikte seg overfor meg, ville det bevise at jeg er verdig. Det ville være som å ha vunnet noe, noe som en gang var uoppnåelig for meg.

Etter å ha svelget bitterheten over at han ikke ville forplikte seg, kjenner jeg at det går helt fint. Jeg var jo ikke forelsket i utgangspunktet, og magefølelsen min hadde rett. I ettertid er jeg likevel forundret over hvor lenge jeg holdt fast i håpet om at det kunne bli noe mer mellom oss, og over hvor mye innsats jeg var villig til å legge i forholdet uten å få det samme tilbake. Egoet mitt ville bare at han skulle like meg. Egoet sa at jeg skulle prøve hardere, akseptere utfordringen og bevise at jeg er verdt det.

Heldigvis har jeg nå gjort meg noen erfaringer om at det å møtes ikke er bortkastet. Jeg har lært meg selv bedre å kjenne på veien, og jeg vet nå mer om hva jeg vil og hva jeg tolererer i en relasjon. Jeg føler meg dessuten solid nok til at jeg ikke lenger har behov for å bevise at jeg er verdig noens kjærlighet. Jeg er trygg nok i meg selv til å vite, at hvis vedkommende ikke ser hva jeg har å tilby, så er ikke personen riktig for meg.

Jeg vil ikke jobbe så hardt som jeg gjorde, for at en annen part skal se hva de går glipp av. Hvis de ikke ser det, hopper jeg av og fortsetter å bevege meg. Jeg må aktivt selv skape muligheter, jeg må være nysgjerrig og åpen, og jeg er ikke redd for å prøve igjen. Samtidig skal jeg ikke kjempe om en annens person interesse og anerkjennelse over for lang tid på feil grunnlag. Jeg og egoet mitt er liksom blitt litt bedre venner.

Hva tenker du når du leser dette? Hvilken rolle spiller egoet vårt i jakten på kjærligheten?

Psykolog Frode Thuen svarer: