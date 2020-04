Hamza (15) og Ahmed (16) er to av Oslos tyngste ungdomskriminelle. Mange er redde for dem. Ingen har klart å stoppe dem

Ran, trusler, vold og narkotikasalg. 136 politianmeldelser. 112 bekymringsmeldinger til barnevernet. Likevel klarte ingen å hindre to brødre fra et vanlig nabolag i Oslo i å bli to av byens verste ungdomskriminelle.