– Oljeselskapene kan lete etter olje og gass andre steder. Områdene utenfor Lofoten er allerede i bruk

Røst har gitt dem et nytt livsgrunnlag. Nå er de to kvinnene redde for at oljeselskapene skal innta havene de høster av. Men oljeboring er ikke det eneste som truer øysamfunnet i Lofoten.