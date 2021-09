Frode Thuen: Er det mulig å bevare et godt parforhold hvis mannen søker oralsex andre steder?

Han har et godt forhold til partneren. Hun vet at han ønsker oralsex, men vil ikke gi ham det.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Jeg er en mann som er i et usedvanlig godt forhold. Vi ønsker hverandre det beste og har det virkelig fint sammen. Etter flere år er det bare blitt bedre. Det eneste jeg savner i forholdet, er oralsex. Jeg er veldig glad i det, og har ikke hatt det siden min forrige partner.

Fra starten av forholdet har jeg gitt henne oralsex, men det har vært enveis. Jeg har aldri bedt henne om å gi meg det. Jeg har tenkt at hun ville gi meg det, hvis hun ønsket å gjøre det.

Les Frode Thuens svar lenger ned:

Redd annen sex vil blekne

Vi har snakket om sexlivet vårt, og en gang innrømmet jeg at jeg savner oralsex. Hun ville prøve å gi meg det, og neste gang vi hadde sex, ga hun meg oralsex en liten stund. Etterpå fortalte hun at det var ingen problem med å gi meg det, og hun synes heller ikke det var ekkelt. Men hun vil dessverre ikke gi meg mer, da hun er redd for at alt annet skal blekne i forhold. Jeg har forsikret henne om at det ikke er tilfelle, men der stopper det.

Så nå er det slik at hun vet jeg har veldig lyst på oralsex, og det er ikke ubehagelig for henne å gi meg det. Allikevel gir hun meg det ikke, og det er veldig frustrerende. Det hadde vært lettere å akseptere og leve med hvis hun syntes det var ubehagelig. Jeg er veldig frustrert, og spørsmålet mitt er hva du tenker om at jeg går til noen andre for å få oralsex.

Psykolog Frode Thuen svarer: