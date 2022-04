Døren er høy, og porten er vid. På innsiden setter nesten bare fantasien grenser. Elisabeth driver nettbutikk. Arne har en gammel Alfa Romeo. Frank har skaffet seg en strandbar. Tre kamerater har fem gromme biler. Den nye garasjen gjør det gøy på landet og har plass til alt som er kjekt. Den nye garasjen har plass til både gromme biler, kjøkken, nettbutikk og toalett

Gamle garasjer har ofte knapt plass til bilen. Den nye garasjen rommer både bobil, båt, mekkeverksted, nettbutikk, kjøkken, tv-krok og toalett.

På et drøyt år er et industriområde på Sviland forandret til et eldorado for folk som har vokst ut av sin egen garasje og bod.

Problemet er at nesten alt er utsolgt og at folk setter seg på venteliste for å få kjøpt.