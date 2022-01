Oversikt: Her ble sesong 2 av «Lykke­land» spilt inn

Har du lurt på hvor lille Marius ble døpt og hvor Anna og Jonathan bor? Her er oversikten over stedene sesong 2 av «Lykkeland» ble spilt inn.

Scenen hvor Marius blir døpt er spilt inn i og ved Store Stokkavatn i Stavanger, ikke så langt fra golfbanen.

Den andre sesongen av den populære NRK-serien «Lykkeland» hoppet et stykke framover i tid, og er iscenesatt mellom 1977 og 1980. Og i likhet med den første sesongen, er det en rekke bygninger og steder som vil være lett gjenkjennelige for den oppmerksomme siddis. Andre igjen er ikke helt hva de gir seg ut for å være.

Se kart over innspillingssteder: