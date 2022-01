Hvorfor finner hun alltid feil på nye partnere? Er du redd for å bli avvist, så da avviser du heller selv, spør Frode Thuen.

Hun sliter med å finne seg en partner. Er hun for slepphendt med kravene?

Dating er jo et hett tema for tiden og noe jeg har brukt mye krefter på. Jeg er i begynnelsen av femtiårene. Etter at jeg ble skilt for drøyt ti år siden, har jeg gjort diverse forsøk på å komme i kontakt med menn via datingsider. Jeg har truffet flere hyggelige menn. Noen møter ble til kortvarige forhold, noen få til noe langvarig. Imidlertid har det aldri klaffet ordentlig, så dermed er jeg fortsatt en del av singelstatistikken.

Jeg strever med valg av partner. Jeg har fått napp mange ganger, men de gangene hvor kjemien har vært der, så er det blitt slutt fordi jeg er blitt opptatt av et negativt trekk ved den andre og ikke har klart å legge bort tanken på det. Jeg har gått inn i en runddans av tankespinn og automatiske tanker. Alt handler om å sammenligne kandidaten med andre mennesker i min omkrets, og denne tankevirksomheten har kjørt meg rett inn i en depressiv modus.

Problemet er blitt tatt opp i terapi, og jeg har snakket med mange mennesker om dette og ikke truffet på noen med lignende reaksjons- og tankemønster. Så det er både en sorg og en gåte. Hvorfor blir jeg plaget av dette tankespinnet? Er det kroppens måte å fortelle meg at jeg er på ville veier i valg av partner? Jeg ønsker meg jo en partner, og i perioder har savnet vært stort. Det har kanskje ført til at jeg har prøvd å få til et forhold med en mann hvor kjemien har vært god, mens jeg ellers ikke har vært spesielt tiltrukket.

Jeg har mye å by på

Jeg har jo opplevd det gode med å være i et parforhold, å ha noen å bry seg om og som bryr seg om meg. Og om jeg ikke er perfekt på alle måter, så har jeg mye å by på til en partner. Jeg har et ryddig liv, voksne barn, vennekrets og er ellers både pen nok, flink nok og omsorgsfull.

Så er jeg også blant dem som har noen krav til en partner. Det må være tiltrekning, og det må være en del likhet i bakgrunn, verdier, refleksjonsnivå og sosiale antenner. Men så lurer jeg på om jeg rett og slett har vært for slepphendt med kravene, og at det har rotet det til for mine følelser? Har du noen refleksjoner rundt dette?

Psykolog Frode Thuen svarer: