Per Sandberg: – Jeg har ingen nære venner i Frp

Trusler, rettssaker, depresjon. – Det var som en tsunami som kom over oss, og det var verst for Bahareh, sier eksstatsråd Per Sandberg (62). Han angrer bare på én ting.

Det var dager da Per Sandberg måtte dra Bahareh Letnes opp av sengen. Presset var blitt så høyt at hun gikk inn i en dyp depresjon. I medier og kommentarfelt ble hans da 28 år gamle kjæreste blant annet anklaget for å være iransk spion.

30. juli er det fire år siden det ferske kjæresteparet kom hjem fra sin famøse ferietur i Iran. Her hjemme ble de møtt av massiv kritikk. Statsråden hadde ikke gitt beskjed til storting eller regjering om Iran-reisen. I tillegg hadde han tatt med sin tjenestetelefon og risikert at den ble hacket av det iranske regimet.